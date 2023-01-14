Arguvanspor, Akhisarspor’a bileniyor

Malatya Arguvanspor Teknik Direktörü Okan Kopan, Pazar günü Akhisarspor maçında Arguvan halkına 3 puan sevinci yaşatmayı istediklerini belirterek, “İkinci yarının ilk maçını evimizde oynamamız bizim açımızdan sevindirici. Bunu ilk defa yaşayacağım ben. Güzel bir ambiyans olacağını düşünüyorum” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Arguvanspor, TFF 3. Lig 3. Grup 18. hafta karşılaşmasında yarın Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanacağı yer bilgisi olarak TFF’nin sitesinde Yeşiltepe 1 nolu saha bilgisi yer alırken, kulüp yetkilileri bu mücadelenin Arguvan İlçe Stadı’nda saat 14.00’de oynanacağı belirtti. Arguvanspor-Akhisarspor mücadelesini 17 Aralık’ta 1. Lig’de Manisa Futbol Kulübü-Tuzlaspor karşılaşmasında düdük çalan kadın hakem Gamze Durmuş Pakkan görev alacak. Pakkan’ın yardımcılıklarını ise Enes Berk Güçlü ve Tansu Doğan Yılmaz yapacak. Betül Baykan ise dördüncü hakem.

Malatya Arguvanspor, ligin ilk yarısını 21 puanla 9. sırada tamamlarken, 17.sırada yer alan Akhisarspor’u 18 puanı bulunuyor. Arguvanspor ilk yarının son maçında evinde Büyükçekmece Tepecikspor’u 1-0 mağlup ederken, Akhisarspor sahasında Muş 1984 Muşspor’a 2-0 yenildi.

Akhisarspor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı son çalışmayla tamamlayacak olan Arguvanspor’da teknik direktör Okan Kopan, ikinci yarının ilk maçını içerde oynamanın sevindirici olduğunu belirterek, “İkinci yarının ilk maçını evimizde oynamamız bizim açımızdan sevindirici. Bunu ilk defa yaşayacağım ben. Güzel bir ambiyans olacağını düşünüyorum. Bununla alakalı sevgili belediye başkanım ve yöneticilerim, Cemal başkanım ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Hatta ellerinden gelenin üstünde gayret gösteriyorlar. Kendilerine teşekkür ederim. Tabi bunun avantajları ve dezavantajları var. Daha önce söylemiştim. Profesyonel ligde oynuyoruz. Yapacağımız taşkınlıklar, sahaya atacağımız maddeler, edilecek küfürlerin bir cezası olacak. Onun için bunlara dikkat etmek lazım. Seyircilerimizin bizi sonuna kadar destekleyeceklerine inanıyorum” diye konuştu.

“KÜÇÜK BİR İLÇEYİZ ANCAK HAYALLERİMİZ VAR”

Az bütçeyle çok iş çıkarmaya çalıştıklarını kaydeden Kopan, hayalleri olan bir ilçe kulübü olduklarını ve bu hayalin peşinden gittiklerini söyledi. Devre arasında iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini aktaran genç teknik adam konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Genel olarak baktığımızda güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. İlk yarıdan 8-9 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Kendileri ayrılmak isteyen oyuncular vardı. Bizimde tasarruflarımız vardı. Bu sirkülasyon bütün takımlarda olabilir. Bizde de oldu. Giden oyuncuların yerine transferlerimizi yaptık. Ancak transfer piyasasını herkes biliyor. Bu konularda biraz zorlanıyoruz. Ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Az bütçeyle çok iş çıkarmaya çalışıyoruz. Oyuncularım genel olarak yüreklerini ortaya koyuyorlar. Onun için biz bulunduğumuz ilçeye layık olmaya çalışıyoruz. Bu enerjiyi oyuncularımda görüyorum. Evet küçük bir ilçeyiz ancak hayallerimiz var. Bu hayallerin peşinden gidiyoruz. Onun için Allah’ın yardım edeceğini düşünüyorum. Seyircilerimizin desteği de önemli. Alacağımız güzel neticelerle onlara layık olmaya çalışacağız. Sezonun ikinci yarısında bütün takımlara sakatlıksız bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum”