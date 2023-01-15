Arguvanspor 3 puanla başladı

Malatya Arguvanspor evinde ilk kez sahne aldığı maçtan 3 puanla ayrıldı. İkinci sezonun perdesini Arguvan’da açan mavi beyazlılar Akhisarspor’u rakibinin kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TFF 3. Lig 3. Grup’ta 18. hafta mücadelesinde Malatya Arguvanspor ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Arguvan İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Gamze Durmuş Pakkan, Tansu Doğan Yılmaz ve Enes Berk Güçlü hakem üçlüsü yönetti.

Arguvanspor karşılaşmaya Davut Paşa, Abdulvahap Kaya, Semih İntepe, Enes Filiz, Furkan Yaşa, Deniz Meriç, Ferhat Canlı, Furkan Yiğit, Kubilay Köylü, Haktan Orak ve Muhammed Bilal Barman on biriyle çıktı.

Konuk ekip Akhisarsporspor ise Batuhan Ataç, Enes Tayfın, Yavuz Serkan Özbakan, Mehmet Salih Yiğit, Bora Yılmaz, Oğuzcan Kesgin, Semih Görer, Yusuf Kanal, Orçun Erten, Turhan Kaya ve Recep Kutun on biriyle karşılaşmaya başladı.

Maçın ilk yarısında iki takımda oyuna kontrollü başladı. İlk kez seyircisi karşısında sahne alan Arguvanspor, kontra ataklarla gol bulmak için yüklendiği 40. dakikada Akhisarspor savunma oyuncusu Recep Kutan’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Devre arasına üstünlükle giren Malatya ekibi ikinci yarıda daha istekli ve skoru artırmaya yönelik oyun sergiledi. Akhisarsporspor’un eşitliği yakalama çabasına izin vermeyen Arguvanspor 90 dakika sonunda hanesine 3 puanı tek golle yazdırdı. Bu skorla Arguvanspor puanını 24’e yükselterek haftayı 8. basamakta tamamladı.