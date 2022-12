Arguvanspor 3 puan için gitti

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Malatya Arguvanspor, ligin 16.haftasında 10 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Kepez Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Kepez Hasan Doğan Stadı’nda saat 14.00’de başlayacak karşılaşmayı Emre Bulut (İzmir bölgesi C klasman hakemi), Harun Öztekin (Denizli bölgesi C klasman yardımcı hakemi) ve Mustafa Burak Dilitatlı (Muğla bölgesi C klasman yardımcı hakemi) hakem üçlüsü yönetecek.

Geçen hafta sahasında Artvin Hopaspor ile 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Arguvanspor, Kepez Belediyespor karşısında alacağı puan ya da puanlarla seriyi sürdürmeyi amaçlıyor. Geride kalan 15 maçta 3 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 18 puanla 8. sırada bulunan Arguvanspor, son 5 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Teknik direktör Okan Kopan’ın gelişiyle oynadığı iyi futbolla yukarı yönlü ivme yakalayan mavi beyazlılar ligin ilk yarısında oynayacağı iki maçta en az 4 puan toplamayı ve play off hattına girmeyi planlıyor. Arguvanspor, Kepez maçının ardından ligin son haftasında 18 Aralık Pazar günü sahasında Tepecikspor’u ağırlayacak.

Teknik direktör Okan Kopan, takımın Antalya’ya hareketi öncesi yaptığı açıklamada, 3 puan kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade ederek, “Biz oraya mağlup olmaya gitmiyoruz. 5 haftadır da mağlup olmuyoruz. Biz oraya tekrar kazanmaya gideceğiz. Çocuklarımda bu güç var. Karakterleri var. Onun için bu hafta Kepez’den iyi bir skorla döneceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.