Arguvanspor 10 kişiyle 1 puana razı oldu

TFF 3. Lig 3. Grup’ta yer alan Malatya Arguvanspor deplasmanda 10 kişi tamamladı karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı. Muşsspor ile çekişmeli geçen maçta rakibiyle golsüz berabere kalan mavi beyazlılarda Furkan Yaşa 70. dakikada kırmızı gördü.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Malatya Arguvanspor, TFF 3. Lig 3. Grup 19. hafta karşılaşmasında deplasmanda Muşspor ile karşı karşıya geldi. Muş Şehir Stadı’nda oynanan müsabakayı Tolga Tuna, Mustafa Cem Büyük ve Rahim Sarıdede hakem üçlüsü yönetti.

Ev sahibi Muşsspor karşılaşmaya; Murat Can Yıldız, Yusuf Acer, Dede Çelik, Emircan Birinci, Kadir Torbacı, Efe Karaoğlu, Taha Tunç, Gökhan Cingirt, Alperen Özşahin, Oktay Bala ve Ömer Çetinbaş on biriyle çıktı.

Konuk ekip Malatya Arguvanspor ise Davut Paşa, Abdulvahap Kaya, Semih İntepe, Enes Filiz, Furkan Yaşa, Denis Meriç, Ferhat Canlı, Furkan Yiğit, Kubilay Köylü, Haktan Orak ve Emir Özbay on biriyle mücadeleye başladı.

Ligde son haftalarda kalesini gole kapatmayı başaran ve yukarı yönlü bir grafik çizen Arguvanspor, puan ya da puanlar almak için gittiği Muş’ta karşılaşmanın ilk yarısına savunma yaparak başladı. Muşspor erken gol bulmak için yüklenirken, Arguvanspor takım halinde savunma yaparak kontra ataklarla gol aradı. Sert ve çekişmeli pozisyonlara sahne olan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken taraflar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi. İkinci yarıya daha istekli başlayan taraf ise Arguvanspor oldu. Üçüncü bölgede kenar oyuncularla ceza sahası içine yapılan ortalarla gol arayan mavi beyazlılar, Muşspor kalecisi Murat Can Yıldız’ı geçmeyi başaramadı. Öte yandan karşılaşmanın 70. dakikasında Malatya Arguvanspor’un sol bek oyuncusu Furkan Yaşa gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bir kişi eksik mücadele veren Arguvanspor’da kenar yönetim oyuna hamlelerde bulunurken, kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca müsabaka 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Bu skorun ardından iki takımda puanını 25’e yükseltirken, Arguvanspor bir basamak gerileyerek haftayı 9. sırada tamamlandı. Yenilmezlik serisini üç maça çıkaran mavi beyazlılar, ligin 20.haftasında 29 Ocak Pazar günü deplasmanda Bursa Yıldırımspor ile karşılaşacak.