Arguvan’dan ayrıldı Turgutluspor’a imza attı

TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor, devre arasında Malatya Arguvanspor’dan ayrılan 22 yaşındaki genç golcü Polat Keklik’i kadrosuna kattı.

Genç oyuncu Polat Keklik, Turgutluspor Irlamaz Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde kırmızı-siyahlı formayı giyerek resmi sözleşmeye imza attı.

İmza töreni sonrası konuşan genç oyuncu, “Turgutluspor gibi hedefleri olan bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Bana güvenen ve burada olmamı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Tek hedefim takım arkadaşlarım ile birlikte Turgutuspor’un başarısı için sahada canla başla çalışıp, takımıma katkıda bulunup bana güvenen insanları mutlu etmek. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlısı olsun” dedi.

Polat Keklik’i kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını belirten Turgutluspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Eğilmez, “Polat Keklik gelecek vadeden bir oyuncu. Polat Keklik’in gücümüze güç katacağından hiç şüphem yok. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun. Polat Keklik kardeşime hoş geldin diyor kendisine başarılar diliyorum” diye konuştu.

Futbola Sancaktepe altyapısında başlayan Polat Keklik, sırasıyla Esenler Erokspor, Afyonspor, Ceyhanspor ve Malatya Arguvan Spor Kulübü formaları giydi. 22 yaşındaki golcü, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda toplam 30 maçta oynarken, 4 gol kaydetti. (iha)