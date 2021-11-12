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Arguvan’da yüzler gülüyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Bölge 2. Grup’ta liderliğini sürdüren Arguvan Belediyespor’da, Malatya İdmanyurdu maçında alınan 2-0’lık galibiyetin sevinci sürüyor. Ligin 3.haftasında Viranşehir Belediyespor’a konuk olacak olan mavi beyazlılar bu maçın hazırlıklarına neşeli bir ortamda devam ediyor.

arguvan’da yüzler gülüyor
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Arguvan’da yüzler gülüyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Bölge 2. Grup’ta liderliğini sürdüren Arguvan Belediyespor’da, Malatya İdmanyurdu maçında alınan 2-0’lık galibiyetin sevinci sürüyor. Ligin 3.haftasında Viranşehir Belediyespor’a konuk olacak olan mavi beyazlılar bu maçın hazırlıklarına neşeli bir ortamda devam ediyor.

MURAT İPEKTEN

Geçen hafta Malatya derbisine sahne olan maçta evinde Malatya İdmanyurdu’nu 2-0 yenerek 2’de 2 yapan Arguvan Belediyespor, ligin 3.haftasında Viranşehir Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor. Arguvan İlçe Stadı’nda çalışmalarına devam eden mavi beyazlılar önceki gün gerçekleştirilen antrenmanda Atatürk posteri açarak ölümünün 83. ölüm yıl dönümünde ulu önderi saygıyla andı.

Sezona Pütürge Belediyespor karşısında aldığı 5-0’lık galibiyetle başlayan Arguvan temsilcisi, ligin ikinci haftasında sahasında grubun bir diğer iddialı takımı olan Malatya İdmanyurdu’nu 2 golle devirmeyi de başardı. 27 Mart tarihine kadar sürecek olan sezonda gurubunu lider tamamlayarak play off müsabakalarına katılmayı hedefleyen Arguvan Belediyespor bu hafta ise Şanlıurfa deplasmanında bir maçını bay olarak geçiren Viranşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Arguvan ekibinde tüm planlar 3 puan gerisinde bulunan Viranşehir’i yenerek avantaj yakalamak üzerine kuruluyor. Grupta oynanacak diğer karşılaşmaların programı ise şöyle:

14 Kasım Pazar

14:00 Pütürge Belediyespor-Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor: Pütürge İlçe Stadı

14:00 Malatya İdmanyurdu-Darendespor: Yeşiltepe 1 Nolu Saha

14:00 Siverek Belediyespor-Besni Akın Spor: Siverek Firkan Tüysüz Stadı

14:00 Viranşehir Belediyespor-Arguvan Belediyespor: Viranşehir Futbol Sahası

arguvanda yuzler guluyor

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