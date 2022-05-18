Arguvan’da şampiyonluk coşkusu yaşanacak

Bölgesel Amatör Lig’den TFF 3. Lig’e yükselme başarısı gösteren Arguvan Belediyespor, 19 Mayıs Perşembe günü ilçe merkezinde verilecek konserlerle şampiyonluğunu taraftarıyla kutlayacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 3. Bölge 1. Grup’ta sezonu lider tamamladıktan sonra play off’daki rakiplerini yenerek şampiyon olan Arguvan Belediyespor gelecek sezon tarihinde ilk defa TFF 3. Lig’de mücadele edecek. Mavi beyazlılar ilçe merkezinde 19 Mayıs Perşembe günü Nazım Hikmet Meydan’ında sanatçılar Cemal Öztaş ve İrfan Yılmaz’ın vereceği konserle şampiyonluğunu taraftarıyla birlikte kutlayacak.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş kutlamalara bütün Malatyalıları davet ederek, “Kurulduğumuz günden buyana sporun önemini değerini bilerek hareket ediyoruz. İlçemizdeki gençlerimize sporu daha da çok sevdirmek daha da fazla ilgi uyandırmak adına Arguvan Belediyespor’u kurduk. Kurduğumuz günden buyana da başarılı bir grafikle devam ediyoruz. Bunun sonucunda ipi göğüsledik. Bu mutluluğu da yöneticilerimizle, taraftarımızla, futbolcularımızla ve tüm sporseverlerle birlikte yaşayacağız” ifadelerine yer verdi.