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Anasayfa / Arguvan / Arguvan’da anma programı düzenlendi

Arguvan’da anma programı düzenlendi

Arguvan’da anma programı düzenlendi
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Arguvan’da anma programı düzenlendi

 

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 84.ölüm yıldönümü nedeniyle Arguvan’da anma programı düzenlendi. İlk program Arguvan Nazım Hikmet Meydanında ki Atatürk Anıtına Çelenklerin sunulmasıyla başladı. Kaymakamlık Çelengi ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasına müteakip saat 09.05’te iki dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla sona erdi.

 

Arguvan Şehit Tuncay Göksu ÇPAL müdürlüğünün koordinesinde saat 09.30’ da düzenlenen Anma programına İlçe Kaymakamı Sayın Adem Karataş Belediye Başkan vekili İlhan Balı protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları, idareci, öğretmen ve öğrencilerimiz katıldılar.

Konuşmaların yapılması, şiirlerin okunması, oratoryo ve  Atatürk’ün sevdiği türkülerin okunması ile sona erdi. Okullarımızda hafta boyunca çeşitli programlarla anma etkinlikleri düzenlenecek. (Bülten)

 

 

 

 

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