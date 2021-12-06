Arguvan ve İdmanyurdu Haftayı Karlı Kapattı

Malatya İdmanyurdu ve Arguvan Belediyespor’un bu hafta galip geldiği Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 1. Grup’da 4 karşılaşma oynandı. Malatya ekiplerinin haftayı karlı kapattığı karşılaşmalarda toplam 7 gol sesi çıktı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 1. Grup’da 6.hafta karşılaşmaları oynandı. Zirve yarışının giderek kızışmaya başladığı ligde Malatya İdmanyurdu zorlu Siverek Belediyespor deplasmanından altın değerinde 3 puanı iki Gökay Yiğit ve Devran Çamurdaş’ın kaydettiği gollerle alarak büyük bir avantaj elde etti. Firkan Tüysüz Stadı’nda oynanan müsabakayı Burak Doğru, Emrullah Pars ve Torun Caner Çakmak hakem üçlüsü yönetti.

Malatya İdmanyurdu sahaya; Hayrettin Çınar, Ziya İstek, Şafak Bayraktar, Bayram Çelik, Ali Emre Duman, Emirhan Kayalar, Furkan Aydın, Devran Çamurdaş, Samet Alp, Gökay Yiğit ve Osman Doğru onbiriyle çıktı. Sarı lacivertliler müsabakanın 15. Dakikasında Gökay’ın attığı golle soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda rakibi karşısında oyunun kontrolünü elinde tutan Malatya temsilcisi 80. dakikada Devran’ın attığı golle farkı ikiye taşıdı. Maç bu skorla sona ererken, Malatya İdmanyurdu aldığı galibiyetle puanını 12 yaparak Arguvan Belediyespor ile birlikte zirveyi paylaştı.

Bir diğer Malatya ekibi Arguvan Belediyespor ise Darendespor ile karşı karşıya geldi. Darende’de oynanan müsabakayı Tugay Benek, Barış Karakuş ve Abdullah Akkurt hakem üçlüsü yönetti. Geçen haftayı bay olarak geçiren Arguvan, zirveye ortak olmak için çıktığı karşılaşmada Darendespor’u 65. dakikada Mehmet Ballı ve 90+5. dakikada Engin Yıldız’ın kaydettiği gollerle 2-0 yendi. Bu skorla mavi beyazlılar puanını 12 yaparak grubunda 1. sıraya yükseldi.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 3. Bölge 1. Grup 6.hafta karşılaşmalarında alınan toplu sonuçlar şöyle:

Besni Akınspor 1-0 Viranşehir Belediyespor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor 1-1 İmamağaspor

Siverek Belediyespor 0-2 Malatya İdmanyurdu

Darendespor 0-2 Arguvan Belediyespor

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 3. Bölge 1. Grup’ta 12 Aralık Pazar günü oynanacak 7.hafta karşılaşmalarının programı ise şöyle

Viranşehir Belediyespor-Siverek Belediyespor

Arguvan Belediyespor-Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor

İmamağaspor-Besni Akınspor

Malatya İdmanyurdu-Pütürge Belediyespor