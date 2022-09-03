Arguvan puanla başladı

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Arguvan Belediyespor, TFF 3. Lig 3. Grup 1. hafta karşılaşmasında deplasmanda Akhisarspor’un konuğu oldu. Manisa Akhisar Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Batuhan Bayar, Batuhan Bıyıklı ve Cemal Can Çakır hakem üçlüsü yönetti. Müsabakaya kontrollü başlayan iki takımın gelişen karşılıklı ataklarından ilk yarıda gol sesi çıkmazken, ikinci yarıya her iki ekipte oyuncu değişikleriyle başladı. Tarafların gol bulma çabaları ikinci yarıda da sonuçsuz kalınca müsabaka golsüz tamamlandı.

STAT: Akhisar Stadyumu

AKHİSARSPOR: 1.Halil Yarar, 6.Enes Tayfun, 7.Serkan Sefil (Dk.46 Yavuz Özbakan Dk.82 Gökmen Aydoğdu), 9.Mert Efe Çölbeyi, 11.Mehmet Salih Yiğit, 17.Bora Yılmaz, 23.Furkan Korkut, 35.Yusuf Acer, 57.Bekir Akın (Dk.46 Yusuf Kanal), 70.Göksu Mutlu, 77.Turhan Kaya

YEDEKLER: 54.Emircan Seçgin, 8.Yavuz Serkan Özbakan, 27.Gökmen Aydoğdu, 47.Yusuf Kanal, 55.Fırat Yiğit, 74.Orçun Erten, 78.Yiğit Bayındır.

TEKNİK SORUMLU: Mustafa Ati Göksu

ARGUVAN BELEDİYESPOR: 41.Davut Paşa, 77.Hamza Alper, 27.Furkan Yaşa, 45.Mehmet Berber, 44.Enes Filiz, 21.Fatih Gürden, 17.Ferhat Canlı (Dk90+3 Mehmet Gündüz), 10.Haktan Orak (Dk.88 Mert Ali Turgut), 54.Mert Polat Keklik, 25.Kubilay Köylü (Dk.46 Fırat Güllü), 7.Serdar Aslan (Dk.83 Avni Özmen)

YEDEKLER: 22.Muhammed Enes Salik, 16.Taha Veysel Kemendi, 20.Mert Ali Turgut, 8.Burak Efe Yaz, 70.Fırat Güllü, 6.Mehmet Kaan Gündüz, 9.Avni Kürşat Özmen

TEKNİK SORUMLU: Ergün Işık

SARI KARTLAR: Serkan Sefil (Akhisarspor), Hamza Alper (Arguvan Belediyespor)