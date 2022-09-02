Arguvan, Manisa yolcusu

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Sezon hazırlıkları için Afyonkarahisar’da bulunan Malatya ekibi ligin ilk haftasında karşılaşacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarını kamp yaptığı otelin antrenman sahasında sürdürüyor. Tarihinde ilk kez profesyonel ligde yer alacak olan mavi beyazlılar, Süper Lig’de bir dönem ses getiren ve müzesinde Türkiye Kupası bulunduran rakibiyle oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak sezona iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Arguvan Belediyespor, Akhisarspor maçı hazırlıklarını bugün tamamlayarak Afyonkarahisar’dan karayoluyla Manisa’ya hareket edecek.

Teknik Direktör Ergün Işık yönetiminde bir yandan sezona hazırlanan Arguvan Belediyespor, diğer yandan da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Transferde şuana kadar Semih İntepe (1461 Trabzon FK), Mert Polat Keklik (Afyonspor), Haktan Orak (Modafen FK), Fırat Güllü (Pendikspor), Serdar Aslan (Batman Petrolspor), Muhammed Bilal Barman (Malatya İdmanyurdu), Hamza Alper (Yeşilyurt Belediyespor), Mehmet Berber (Kahta 02 Spor), Muhammed Enes Salik (Yeni Malatyaspor), Mehmet Suha Yiğit (Yeşilyurt Belediyespor), Avni Kürşat Özmen (Yeşilyurt Belediyespor), Mehmet Kaan Gündüz (Kasımpaşa), Burak Efe Yaz (Yeni Malatyaspor) Kubilay Köylü (Hollanda SV TEC Tiel), Ömerhan Şahin (Kasımpaşa), Fatih Gürden (Yeni Malatyaspor), Ferhat Canlı (Yeni Malatyaspor) ve Ogün Karakaya (Yeşilyurt Belediyespor) ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.