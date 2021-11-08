Arguvan liderliğini sürdürdü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Bölge 2. Grup’ta 2. hafta karşılaşmaları oynandı. Malatya derbisine sahne olan maçta Arguvan Belediyespor evinde Malatya İdmanyurdu’nu 2-0 yenerek liderliğine devam etti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

BAL’da mücadele veren Arguvan Belediyespor ile Malatya İdmanyurdu Arguvan Stadı’nda karşı karşıya geldi. Zevkli ve çekişmeli geçen karşılaşmayı Arguvanspor 2-0 kazandı. Arguvanspor geçen hafta Pütürge deplasmanında 5-0’lık bir galibiyetle lige başlangıç yapmıştı. Haftanın diğer karşılaşmasında Darendespor sahasında Pütürge Belediyespor ile golsüz berabere kaldı. Grupta bu hafta oynanan maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle: İmamağaspor 0-1 Viranşehir Belediyespor, Arguvan Belediyespor 2-0 Malatya İdmanyurdu, Darende 0-0 Pütürge Belediyespor, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor 2-2 Siverek Belediyespor