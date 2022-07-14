Arguvan için zaman daralıyor!

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele etmeye hazırlanan Arguvan Belediyespor’da henüz yeni sezon hazırlıklarının ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor. Arguvan ekibinde 4 Eylül’de başlayacak lig maratonu öncesinde teknik direktör konusu çözüme kavuşmayı beklerken, transfer çalışmalarının da bir an önce başlaması gerekiyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

2022-2023 sezonunda TFF 3. Lig 3. Grup’ta yer alacak olan Arguvan Belediyespor’da yönetimin işleri ağırdan alması futbol kamuoyunda tedirginlik yaratıyor. Yeşilyurt Belediyespor’un küme düşmesinin ardından Arguvan ekibinin TFF 3. Lig’e çıkması Malatya futbolu için umut ışığı olarak görülürken, aradan geçen yaklaşık 2 aylık sürede Arguvan Belediyespor yönetiminin kulübü sağlıklı bir yapıya kavuşturma girişimlerinden henüz bir gelişme yaşanmadı. Şampiyon olan kadrodan birçok futbolcuyla yollarını ayıran Arguvan ekibi teknik direktör Soner Bayram’la da yeni sezonda çalışmayacaklarını açıklamış ve hoca arayışlarına başlamıştı. Takımın başına Malatyalı teknik adam getirmeyi planlayan yönetimin Mustafa Taşar, Nihat Bayındır ve Hayati Palancı gibi isimlerle görüştükleri öne sürülürken bu isimlerin hiçbiriyle henüz anlaşma sağlanmadı. TFF’nin sezonu 4 Eylül’de başlatma kararı sonrası Arguvan Belediyespor için zamanı iyice daralırken, teknik direktör arayışlarının ve transfer çalışmalarının geç kalınmadan başlaması gerekiyor.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta 4 Eylül Pazar günü ilk hafta oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

68 Aksaray Belediyespor – Osmaniyespor Futbol Kulübü

Niğde Anadolu FK – Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri

Kepez Belediyespor – Erbaaspor

Fatsa Belediyespor – Sapanca Gençlikspor

Artvin Hopaspor – Efeler 09 Spor Futbol Kulübü

Çankaya Futbol Kulübü – Siirt İl Özel İdaresispor

Akhisarspor – Arguvan Belediyespor

Büyükçekmece Tepecikspor – Bursa Yıldırımspor

Muş 1984 Muşspor – Bergama Belediyespor