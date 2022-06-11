Arguvan güçlenerek yoluna devam edecek

2022-2023 sezonunda TFF 3. Lig’de mücadele verecek olan Arguvan Belediyespor’da yeni sezonda teknik heyette kimin yer alacağı önümüzdeki hafta yapılacak olan yönetim kurulu toplantısının ardından netliğe kavuşacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Bölgesel Amatör Lig’den TFF 3. Lig’e yükselme başarısı göstererek büyük bir başarıya imza atan Arguvan Belediyespor tarihinde ilk kez yeni sezonda profesyonel ligde mücadele edecek. Yeşilyurt Belediyespor’un ve Yeni Malatyaspor’un küme düştüğü sezonda Arguvan ekibinin 3. Lig’de sıfır borçla yer alacak olması Malatya futbolu için şans olarak kabul edilirken, Arguvan yönetiminin diğer kulüplerin düştüğü hataları tekrarlamasından ise endişe ediliyor. Son 25 yılda profesyonel liglerde mücadele eden Malatya ekiplerinden Süper Lig gören Efsane Malatyaspor ile 3. Lig’de yer alan Pütürge Belediyespor ve Yeşilyurt Belediyespor’un yakaladıkları başarılar yönetimsel hatalar yüzünden kısa sürdü.

Son olarak Yeni Malatyaspor’un tarihinde ilk kez Avrupa’da yer almasının ardından bu yıl sarı kırmızılıların TFF 1. Lig’e düşmesiyle gerileme dönemine giren Malatya futbolunda Arguvan Belediyespor’un 3. Lig’e yükselmesi bir nebze de olsa Malatyalı futbol severlerin yüreğine su serpti. Arguvan ekibinde öncelik oluşturulacak güçlü bir yönetimle 3. Lig’de ilk sezon kalıcı olmak olarak belirlenirken, kulüp yetkililerinin İstanbul’da yaşayan Arguvanlı iş adamlarıyla görüşmelerinin sürdüğü ve önümüzdeki günlerde yeni yönetim kurulunun kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. 3 Eylül’de başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarına Temmuz ayı sonlarına doğru start vermesi beklenen Arguvan Belediyespor’da teknik direktör arayışlarının yeni yönetim kurulunun belirlenmesinin ardından başlanacağı bildirildi. Mavi beyazlı kulübün takımı şampiyon yapan teknik heyetteki isimlerle mevcut şartlarda yola devam etmesi ise zor görünüyor. Arguvan Belediyespor’da şampiyonluk primi alacağı dışında tüm ödemelerin futbolculara ve personele yapıldığı öğrenilirken, takım içindeki bazı isimlerin prim konusunda Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ile sorunlar yaşadıkları öne sürülüyor.