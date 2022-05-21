Arguvan festivaline kavuşuyor

ŞÜKRAN MALKOÇ

Arguvan Belediyesi tarafından bu yıl 15’incisi organize edilen ‘Uluslararası Arguvan Türkü Festivali’ 30 Temmuz’da başlıyor. Tüm türkü severleri festivale davet eden Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, “Arguvan’ı çekim merkezi yapan festivalin 15’incisi düzenlenecek ve yine Nazım Hikmet Meydanı’nda hep bir ağızdan türküler söylenecektir. Tüm türkü severleri 30-31 Temmuz’da Arguvan’a, birlikte türkü söylemeye davet ediyoruz” dedi.

Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen ve bu yıl 15’incisi düzenlenen ‘Uluslararası Arguvan Türkü Festivali’ 30-31 Temmuz tarihleri arasında Arguvan Nazım Hikmet Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Festival kapsamında paneller, sergiler ve konserler yer alacak.

Organizasyon, Arguvan Belediyesi, Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı ve mahalle derneklerinin katkılarıyla düzenlenecek.

“TÜRKÜLER ARGUVAN’DA YAŞAMIN BİR PARÇASIDIR”

2 yıl aradan sonra düzenleyecekleri ‘Uluslararası Arguvan Türkü Festivali’nin amacından bahseden Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, “2 yıllık bir aranın ardından 15.si düzenlenecek olan Uluslararası Arguvan Türkü Festivali 30-31 Temmuz 2022’de Arguvan Nazım Hikmet Meydanı’nda gerçekleştirilecektir. Yerel düzeyde başlayıp Uluslararası nitelik kazanan Türkü Festivali’nin amacı, bu coğrafyaya damgasını vuran türkülerimizin aslına uygun olarak icra edilip dünya kültürleriyle buluşması, evrenselliği beslemesi, halklar arasındaki dostluğu geliştirip pekiştirmesidir. Coğrafyadaki kültür birikimi ve onu sahiplenen Arguvan halkı, yerel kabuğu kırıp bu etkinliği uluslararası düzeye taşımıştır. Kültürel yönden ülkede ve dünyada haklı bir üne sahip olan Arguvan ağzı, uzun havaları ve kırık havaları ile her yörede olduğu gibi var olan bütün örnekleriyle Arguvan halkının yaşam tarzını, kültürel faaliyetlerini konu almaktadır. Türküler Arguvan’da yaşamın bir parçasıdır. Arguvan insanı türküyle uyanır, honda harmanda türküyle çalışır, türküyle sevdalanır, hasretini türküyle anlatır” ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında yapılacak etkinlikleri açıklayan başkan Kızıldaş, “Kültür ve sanatın toplumla buluşmasında yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının rolü inkâr edilemez. Organizasyon, Arguvan Belediyesi, Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı ve mahalle derneklerinin katkılarıyla düzenlenmektedir. Festival kapsamında paneller, sergiler ve konserler yer alacaktır. Pandemi nedeniyle 2 yıl ara vermek zorunda kalınmış olsa da 2 yıllık aranın ardından, geleneksel hale getirilip Arguvan’ı çekim merkezi yapan festivalin 15’incisi düzenlenecek ve yine Nazım Hikmet Meydanı’nda hep bir ağızdan türküler söylenecektir. Tüm türkü severleri 30-31 Temmuz’da Arguvan’a, birlikte türkü söylemeye davet ediyoruz” kelimelerine yer verdi.

“TÜRKÜ FESTİVALİ’NİN DİYARI ARGUVAN’DIR”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz da Arguvan Belediyesinin yaptığı çalışmalara değinerek, şu ifadelere yer verdi:

“Arguvan Belediyesi son dönemde yaptığı çalışmalarla Arguvan kültür kentinden harikalar diyarına dönüşmüş durumdadır. Arguvan sadece türkü kenti olarak kalmadı, Mehmet Kızıldaş’ın döneminde yaptığı bilimsel, sanatsal, kültürel, çalışmalarla bir belediyeyi aşan önemli organizasyonlarla mükemmel bir şehir oluştu. O nedenle Arguvan Belediye Başkanıma teşekkür diyorum. Günümüzde birçok belediye hala yol, altyapı ve kaldırım çalışmalarını tartışırken, Arguvan’da bilimsel çalışmalar gibi güzel işlerin yapılıyor olması, üzerinde durulması ve değerlendirilmesi gereken bir konudur. Türkü Festivali de Arguvan için çok önemli çünkü dünyada tek Türkü Festivali Arguvan’da yapılıyor. Türkü Festivali’nin diyarı da Arguvan’dır. Bundan dolayı da onur ve gurur duyuyoruz. 30-31 Temmuz’da bizi türküye doyuracak olan Arguvan Belediye Başkanımız başta olmak üzere çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Son olarak Kiraz, “Yeni Malatyaspor’umuz maalesef ligden düşüyor. Bugün son maçını Fenerbahçe ile oynatacak. Tabii bu durum hepimizi üzdü. Ama Malatyalılar, Arguvanspor’un 3. Lige çıkmasıyla teselli buldu. Bu teselliyi de Malatyalılara yaşattığı için bütün Arguvanlılara teşekkür ediyoruz” dedi.