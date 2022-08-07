Arguvan değişimi elinin tersiyle itti!

Glasgow Randers ile hazırlık maçı dahi planlanmış!

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Bu sezon TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele edecek olan Arguvan Belediyespor’u devir almak için harekete geçen Malatyalı iş adamları Cengiz Günaydın ve Özgür Karakoç son anda yaşanan gelişmeler sonrası bu fikirlerinden vazgeçmişti. Efsane Malatyaspor ile birleştirilerek Arguvan Belediyespor’un adının Malatyaspor ismini alması için başlatılan girişimler kamuoyunu heyecanlandırmıştı. Ancak yaşanan bazı olumsuz gelişmeler sonrası önce Cengiz Günaydın bu düşüncesinden vazgeçmiş, ardından Özgür Karakoç tek başına bu hayali gerçekleştirebilmek için Arguvan ekibiyle temaslarına devam etmişti.

Karakoç, Arguvan Belediyespor’a büyük finans desteği sağlayarak önümüzdeki 5 yılın projesini ekibiyle hazırladıktan sonra sadece 4 konuda Arguvanlı yetkililerden destek talep etmişti. Stat, iaşe, tesis ve takım otobüsü sorunlarının ilk etapta halledilmesini talep eden Karakoç, kendisinin de öncelik olarak futbolcu ve parasal konularda kulübe hızlı şekilde katkı sunacağını yetkililere iletti. Arguvan tarafı bu teklifi bir süre değerlendirdikten sonra Özgür Karakoç’a başkanlık değil, yöneticilik sundu. Bu öneriye de sıcak bakan Karakoç, yönetime girecek ve hiçbir katkı sunmayacağını düşündüğü diğer isimleri öğrendikten sonra bu teklifi de geri çevirdi. Son anda oluşturulan listedeki yapılan değişikliğe sıcak bakmayan Özgür Karakoç’un 2 aylık çalışmasını şimdilik askıya aldığı bildirildi.

2 AYLIK ÇALIŞMANIN İÇİNDE NELER VARDI?

Avrupa Arguvanlılar Dernek Başkanı Oktay Yücedağ’ın da yer aldığı ekipte Malatyalı teknik adam Taylan Temel ile prensip anlaşmasına varılmış, Almanya’dan 10 gurbetçi oyuncuyu da Arguvan’a kazandırmak için ön çalışma yapılmıştı. Kamp yeri olarak zamanın kısıtlı olmasından dolayı Ürgüp’te üst düzey bir kamp merkeziyle görüşülmüş ve sezon başı kamp yeri ayarlanmıştı. Büyük bir sponsor markasıyla anlaşan Özgür Karakoç, antrenman malzemeleri, forma ve diğer ihtiyaçların giderilmesi için çalışma yapmıştı. Altyapı için de proje hazırlanırken, Almanya’dan hem Türk hem de yabancı uyruklu genç futbolcular Malatya’ya davet edilecekti. Ayrıca ilk sezon belirlenen hedefler yakalanması halinde Avrupa standartlarına uygun bir kulüp binası inşasına başlanacaktı. Sezon başlamadan takımın gücünün daha yakından anlaşılması için İskoçya ekibi Glasgow Randers ile Malatya’da hazırlık maçının oynanması planlanmıştı.