Arguvan Belediyespor ilk sınavına çıkıyor

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Malatya Arguvan Belediyespor, 2022-2023 sezonu TFF 3. Lig 3. Grup 1. hafta karşılaşmasında bugün deplasmanda Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda saat 17.00’de başlayacak müsabakayı Batuhan Bayar, Batuhan Bıyıklı ve Cemal Can Çakır hakem üçlüsü yönetecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mirsat Sancaktar.

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 1. Grubu lider tamamlayan ve adını Play-off’a yazdıran Arguvan Belediyespor, Gaziantep Ankasspor’u penaltı atışlarıyla 5-4 mağlup ederek adını TFF 3. Lig’e yazdırmayı başardı. Arguvan Belediyespor, Akhisarspor maçıyla tarihinde ilk kez profesyonel ligde sahne alacak. Sezon öncesi Afyonkarahisar’da kampa giren mavi beyazlılar, Manisa temsilcisiyle oynayacağı karşılaşma için dün karayoluyla maçın oynanacağı kente geçti. Teknik direktör Ergün Işık yönetiminde yeni transferleriyle ilk kez görücüye çıkacak olan Arguvan ekibi sezona galibiyetle başlamak istiyor.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta 1. haftanın maç programı şu şekilde:

3 EYLÜL CUMARTESİ

16:00 Muş 1984 Muşspor-Bergama Belediyespor: Yusuf Adnan Kendirciler

16:00 Fatsa Belediyespor-Sapanca Gençlikspor: Tolga Sancak

16.00 Artvin Hopaspor-Efeler 09 Spor Futbol Kulübü: Erdal Yılmaz

16.30 Kepez Belediyespor-Erbaaspor: Önder Turgay Demirdak

17.00 Akhisarspor-Arguvan Belediyespor: Batuhan Bayar

4 EYLÜL PAZAR

16.00 Niğde Anadolu FK-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor: Alirıza Altunbakır

16.30 Çankaya Futbol Kulübü-Siirt İl Özel İdaresispor: Engin Atmaca

16.30 68 Aksaray Belediyespor-Osmaniyespor FK: Nabi İzci

17.00 Büyükçekmece-Bursa Yıldırımspor: Yunus Emre Çakar