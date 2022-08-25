Arguvan Belediyespor hazırlık maçını kazandı

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2022-2023 sezonunda TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele vermeye hazırlanan Arguvan Belediyespor, 1966 Edremitspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 2-1 kazandı.
ÖMER ALİ DELİBAŞ
Sezon başı kampı için Afyonkarahisar’da kampa giren Arguvan Belediyepspor yeni sezon çalışmaları devam ediyor. TFF 3. Lig’in ilk haftasında deplasmanda 3 Eylül Cumartesi günü Akhisarspor ile karşılaşacak olan mavi beyazlılar kamp programı çerçevesinde Bursa ekibi 1966 Edremitspor ile hazırlık maçı oynadı. Maçın ilk dakikalarında 1-0 geriye düşen Arguvan Belediyespor, 35. dakikada Serdar ve 60. dakikada Polat’ın attığı gollerle karşılaşmadan 2-1 üstün ayrıldı. Hafta sonuna kadar kamp çalışmalarına Afyonkarahisar’da devam edecek olan Arguvan ekibi 2 günlük iznin ardından Akhisarspor maçı hazırlıklarına Pazartesi günü Malatya’da start verecek.
Malatya’nın üreten kadınları
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