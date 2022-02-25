DOLAR

14,0546$% 0.2

EURO

15,7543% -0.68

STERLİN

18,8679£% -0.82

GRAM ALTIN

863,08%0,93

ÇEYREK ALTIN

1.417,00%-1,92

BİTCOİN

538990฿%6.65873

Öğle Vakti a 12:45
Malatya ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Ardahan’da 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ardahan’da 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

ardahan’da 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Ardahan’ın Posof ilçesinde hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü T.G, yakalanıp, cezaevine teslim edildi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ve Posof İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan T.G. isimli şahıs Posof İlçesi Binbaşı Eminbey köyündeki kaldığı adrese düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, tutuklanarak Ardahan kapalı Cezaevine teslim edildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Polisten sahte para uyarısı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.