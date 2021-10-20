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Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alınacak!

Altınbaş Üniversitesi 14 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

araştırma ve öğretim görevlisi alınacak!
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Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alınacak!

Altınbaş Üniversitesi 14 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesine göre öğretim görevlisi ve 50/d maddesine göre araştırma görevlisi ataması yapılmak üzere “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

 

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