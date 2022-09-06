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Anasayfa / Ekonomi / Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alınacak

Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alınacak

Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alınacak
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Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alınacak

Süleyman Demirel Üniversitesi 8 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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