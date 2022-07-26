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Anasayfa / Ekonomi / Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alınacak

Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alınacak

Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alınacak
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Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alınacak

İstanbul Atlas Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Görevlisi alım ilanı yayınladı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in İlgili Maddeleri Uyarınca “Öğretim Elemanı” Alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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