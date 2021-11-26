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Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alınacak!

Afyon Kocatepe Üniversitesi 20 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

araştırma ve öğretim görevlisi alınacak!
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Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alınacak!

Afyon Kocatepe Üniversitesi 20 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversite’mizin aşağıda belirtilen birimlerine Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar’a göre öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara ilişkin detaylar, istenen belgeler, sınav takvimi, başvuru şekliyle ilgili bilgiler ve genel açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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