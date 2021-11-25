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Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alınacak!

Atatürk Üniversitesi 20 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

araştırma ve öğretim görevlisi alınacak!
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Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alınacak!

Atatürk Üniversitesi 20 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda yazılı birimine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümlerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

 

 

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