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Anasayfa / Gündem / Araştırma ve Öğretim Görevlisi alınacak

Araştırma ve Öğretim Görevlisi alınacak

Bingöl Üniversitesi 20 Araştırma-Öğretim Görevlisi alınacak. İşte detaylar...

Araştırma ve Öğretim Görevlisi alınacak
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Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacak.

İlana ulaşmak için burayı tıklayınız.

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