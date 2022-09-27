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Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alınacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Görevlisi alım ilanı yayınladı.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
Öğretim Üyesi alım ilanı
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