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Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak

Mersin Üniversitesi 17 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacağını bildirdi.

araştırma ve öğretim görevlisi alacak
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Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak

Mersin Üniversitesi 17 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacağını bildirdi.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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