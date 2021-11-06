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Anasayfa / Ekonomi / Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacaktır!

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacaktır!

İstanbul Teknik Üniversitesi 42 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacağını duyurdu.

araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır!
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Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacaktır!

İstanbul Teknik Üniversitesi 42 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin muhtelif birimlerine, 657 sayılı Kanunun 48 maddesi, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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