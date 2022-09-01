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Anasayfa / Ekonomi / Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacaktır

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacaktır

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacaktır
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Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacaktır

İstanbul Okan Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı yayınlandı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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