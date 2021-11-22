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Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacak!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 29 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacak!
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Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacak!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 29 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.” İfadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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