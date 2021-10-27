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Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacak

Yalova Üniversitesi 23 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacak
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Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacak

Yalova Üniversitesi 23 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 50/d maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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