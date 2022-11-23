Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacak

18,6307$% 0.12
19,2207€% 0.21
1.039,94%-0,13
1.688,00%-0,29
6.794,00%-0,29
307535฿%2.34537
İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte Bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.
Öğretim Üyesi Alınacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.