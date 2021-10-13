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Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacak

Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı yayınladı.

araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacak
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Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacak

Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı yayınladı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.
09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlayan adaylar, aşağıda belirtilen başvuru belgelerini insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderebilirler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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