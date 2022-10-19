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Anasayfa / Ekonomi / Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacak

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacak

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacak
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Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacak

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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