Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacak

Bursa Uludağ Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı yayınladı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

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