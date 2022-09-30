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Anasayfa / Ekonomi / Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacak

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacak

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacak
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Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacak

Selçuk Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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