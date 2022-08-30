Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacak

İstanbul Medipol Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…