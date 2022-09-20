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Anasayfa / Ekonomi / Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı
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İstanbul Galata Üniversitesi 4 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı yayımladı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemiz, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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