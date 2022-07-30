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Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi Alınacak
Nişantaşı Üniversitesi Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi alım ilanı yayınladı.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
Öğretim Üyesi Alınacak
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