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Anasayfa / Ekonomi / Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi alım ilanı

Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi alım ilanı

Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi alım ilanı
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Üsküdar Üniversitesi Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi alınacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

ilana ulaşmak için tıklayınız…

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