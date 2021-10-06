8,8859$%0.15
10,2663€%-0.3
12,0665£%-0.29
503,08%0,30
8.042,16%0,24
486289฿%9.08822
Araştırma Görevlisi Alınacak!
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 10 Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Üniversitemizin aşağıda yer alan birimlerine 2547 sayılı Kanun’un 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi, 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
İlana ulaşmak için tıklayınız…
Öğretim ve Araştırma Görevlisi Alınacak!
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.