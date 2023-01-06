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Anasayfa / Ekonomi / Araştırma Görevlisi Alınacak

Araştırma Görevlisi Alınacak

Araştırma Görevlisi Alınacak
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Araştırma Görevlisi Alınacak

İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.
Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı yapacak olan ilgili Fakültelerin Dekanlığına ve Meslek Yüksekokullarının Müdürlüğüne istenen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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