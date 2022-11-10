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Anasayfa / Ekonomi / Araştırma Görevlisi Alınacak

Araştırma Görevlisi Alınacak

Araştırma Görevlisi Alınacak
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Araştırma Görevlisi Alınacak

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi alım ilanı yayınladı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemiz akademik birimlerine, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu” ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 2 (iki) adet Profesör, 4 (dört) adet Doçent ve 4 (dört) adet Dr. Öğretim Üyesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca 2 (iki) adet Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 12 (on iki) adet öğretim elemanı alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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