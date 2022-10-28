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Anasayfa / Ekonomi / Araştırma Görevlisi Alınacak

Araştırma Görevlisi Alınacak

Araştırma Görevlisi Alınacak
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Araştırma Görevlisi Alınacak

MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı yayınladı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında; Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, araştırma görevlisi alımı yapılacak olup ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversitemizin web sayfası http://www.mef.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir. ” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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