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Araştırma Görevlisi Alınacak
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemiz Fakültelerinin aşağıda yer alan Bölümlerine “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca tam zamanlı araştırma görevlisi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
Öğretim görevlisi alınacak
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