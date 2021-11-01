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Araştırma Görevlisi Alınacak!
Türk-Alman Üniversitesi 17 Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 sayılı Kanun 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
Sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı yapılacak
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