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Arapgirspor’dan gollü prova

Arapgirspor’dan gollü prova
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Arapgirspor’dan gollü prova

Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Arapgirspor sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Mor beyazlılar, Sivas Cumhuriyet Üniversitesispor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup ekiplerinden Arapgirspor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesispor ile oynadığı karşılaşmada rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Sivas’ta oynanan karşılaşmada Arapgirspor’un gollerini 45. dakikada Burak Ağaoğlu ve 78. dakikada Kürşat Akçadağ attı.

Arapgirspor Kulübü Başkanı Metin Akyüz takımdaki son durumla ilgili yaptığı açıklamada sezon hazırlıklarının sürdüğünü kaydederek, “Yeni sezon hazırlıklarını 15 Ağustos’ta Arapgir’de start verdik. Çalışmalarımız yoğun bir tempoda devam ediyor. Pazar günü hazırlık maçında karşılaştığımız Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile 2-2 berabere kaldık. Öte yandan transfer çalışmalarımız da sürüyor. Grubumuzda üst sıraları zorlayacak güçlü ve alternatifli kadroyla mücadele vermeyi amaçlıyoruz. Şu ana kadar 10’un üzerinde transfer yaptık. 1 stoper ve 1 forvet alıp transferi tamamlayacağız. Hedefimiz 3. lig hem göze hoş gelen futbol hem centilmen bir takım izletmek istiyoruz. Bunun içinde elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

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