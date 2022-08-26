Arapgirspor’da transfer çalışmaları sürüyor

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Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Arapgirspor dış transferde 13 futbolcuyu renklerine bağladı. Ligde üst sıralarda yer alma düşüncesiyle kadrosunu güçlendiren mor beyazlılar sezon hazırlıklarını ilçe merkezinde sürdürüyor.
ÖMER ALİ DELİBAŞ
2022-2023 sezonunda ilk kez Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Arapgirspor, Ekim ayında başlayacak olan lig için hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Geçen sezonki kadrosundan birçok oyuncuyla yollarını ayıran Malatya ekibi dış transferde 13 ismi kadrosuna kattı. İç saha maçlarını evinde oynayacak olan Arapgir temsilcisinde alternatifli kadro oluşturma çabalarının sürdüğü bildirilirken 3-4 oyuncuyla daha görüşmelerin devam ettiği ifade edildi. Arapgirspor’un dış transferde anlaştığı oyuncuların listesi şöyle:
Mesut Ağgül – Mardin Mazıdağı Fosfatspor
Burak Ağaoğlu – Bartınspor
Bilal Mağaç – Diyarbakır DSİ Spor
Recep Tayyip Talha Yaldız – İskenderun Meydanspor
Furkan Ağca -Kayserigücü
Burak Arslan – Develi
Veysel Can Parlak – Malatya Konakspor
Abdulsamet Öztürk – Kilis Elbeylispor
Musa Emre Yakar – Besni Akınspor
Furkan Evren – Darendespor
Mehmet Titiz Mazidagi Fosfat
Aytekin Boybay İmamaga
Hakan Rengi Sancaktepe
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