Arapgirspor’da transfer çalışmaları sürüyor

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Arapgirspor dış transferde 13 futbolcuyu renklerine bağladı. Ligde üst sıralarda yer alma düşüncesiyle kadrosunu güçlendiren mor beyazlılar sezon hazırlıklarını ilçe merkezinde sürdürüyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

2022-2023 sezonunda ilk kez Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Arapgirspor, Ekim ayında başlayacak olan lig için hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Geçen sezonki kadrosundan birçok oyuncuyla yollarını ayıran Malatya ekibi dış transferde 13 ismi kadrosuna kattı. İç saha maçlarını evinde oynayacak olan Arapgir temsilcisinde alternatifli kadro oluşturma çabalarının sürdüğü bildirilirken 3-4 oyuncuyla daha görüşmelerin devam ettiği ifade edildi. Arapgirspor’un dış transferde anlaştığı oyuncuların listesi şöyle:

Mesut Ağgül – Mardin Mazıdağı Fosfatspor

Burak Ağaoğlu – Bartınspor

Bilal Mağaç – Diyarbakır DSİ Spor

Recep Tayyip Talha Yaldız – İskenderun Meydanspor

Furkan Ağca -Kayserigücü

Burak Arslan – Develi

Veysel Can Parlak – Malatya Konakspor

Abdulsamet Öztürk – Kilis Elbeylispor

Musa Emre Yakar – Besni Akınspor

Furkan Evren – Darendespor

Mehmet Titiz Mazidagi Fosfat

Aytekin Boybay İmamaga

Hakan Rengi Sancaktepe