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Arapgirspor üçüncü haftayı bay geçecek
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 7.Grup’ta mücadele eden Arapgirspor, üçüncü haftayı bay geçecek. Arapgir ekibi, şuana kadar oynadığı 1 müsabakadan galibiyetle ayrılırken, ikinci haftayı ise rakibi Bağlar Gençlik’in ligden çekilmesi nedeniyle maç yapmadan geçirmişti.
FERDİ DURDU
Erkekler Voleybol 2.Ligi’nde mücadele eden Arapgispor, 2021-2022 sezonuna Erzincan Yurdum Gençlik karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetle başladı. Birinci haftada Erzincan’ı Malatya’da konuk eden Arapgirspor, rakibini 25-10, 25-16 ve 25-16’lık setlerle 3-0 geçmeyi başardı. Arapgir ekibi, ikinci haftada ise rakibi Bağlar Gençlik’in ligden çekilmesi nedeniyle maç oynamadı. Grup’ta şu ana kadar oynadığı 1 karşılaşma sonunda hanesine 3 puan yazdıran Arapgir ekibi, 3.haftayı da bay geçecek.
Arapgirspor’un grubunda birinci yarıda oynayacağı müsabakaların programı şöyle:
4.hafta Arapgirspor-Yeni Solhanspor
5.hafta Elazığ Aksaray Gençlik-Arapgirspor
6.hafta Arapgirspor-Şiran Akademi
7.hafta Gümüşhane Torul Gençlik-Arapgirspor
8.hafta Arapgirspor-Güneysu Spor Lisesi
9.hafta Diyarbakır Yenişehir Belediyespor-Arapgispor
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