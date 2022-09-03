Arapgirspor prova maçını kazandı

ÖMER ALİ DELİBAŞ

2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de Malatya’yı temsil edecek olan Arapgirspor, sezon hazırlıkları kapsamında Fırat Üniversitesispor ile hazırlık karşılaşması oynadı. Mor beyazlılar, Arapgir İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 67. dakikasında Furkan Ağca ve 88. dakikasında Burak Ağaoğlu’nun kaydettiği gollerle sahadan 2-1 üstün şekilde ayrıldı.

Sezon hazırlıklarına 15 Ağustos’ta Arapgir’de kampa girerek başlayan Arapgirspor ilk kez yer alacağı Bölgesel Amatör Lig’de üst sıraları zorlamak istiyor. Ekim ayında başlayacak olan lig için hazırlıklarını ara vermeden sürdüren mor beyazlı kulüp geçen sezonki kadrosundan birçok oyuncuyla yollarını ayırırken dış transferde 13 ismi kadrosuna kattı. İç saha maçlarını evinde oynayacak olan Arapgir temsilcisinde alternatifli kadro oluşturma çabalarının sürdüğü bildirilirken 3-4 oyuncuyla daha görüşmelerin devam ettiği ifade edildi. Arapgirspor’un dış transferde anlaştığı oyuncuların listesi şöyle:

Mesut Ağgül (Mardin Mazıdağı Fosfatspor), Burak Ağaoğlu (Bartınspor), Bilal Mağaç (Diyarbakır DSİ Spor), Recep Tayyip Talha Yaldız (İskenderun Meydanspor), Furkan Ağca (Kayserigücü), Burak Arslan (Develi), Veysel Can Parlak (Malatya Konakspor), Abdulsamet Öztürk (Kilis Elbeylispor), Musa Emre Yakar (Besni Akınspor), Furkan Evren (Darendespor), Mehmet Titiz (Mardin Mazıdağı Fosfatspor), Aytekin Boybay (İmamagaspor), Hakan Rengi (Sancaktepespor)